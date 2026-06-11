「『ウマ娘』などのスマホゲームを手がけるサイバーエージェントは、課金ビジネスにノウハウがあります。今後はプロレスの分野でも、同じような事業をやるのではないかと囁かれています」（スポーツ紙デスク）5月27日、総合エンタメ企業のブシロードが、新日本プロレス（新日）の株式をサイバーエージェントとテレ朝にすべて売却することを発表した。譲渡価格は約36億円。そのうち、サイバーは約24億円を支払っている。藤田氏はテ