気になる男性からLINEの返信が来ないことに不安を感じたこともあるはず。では、男性が返信をしない状況とは、どのような状況なのでしょうか。今回は７パターンのケースをご用意させて頂きました。【１】電波状況の影響および通信事業者の配信遅延のため。電波状況によっては、LINEがすぐに届いていないケースも考えられます。もしかしたら通信事業者の配信遅延が起きている可能性もあります。【２】LINEをもらっていたことを忘れて