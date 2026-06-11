BLACKPINKのジェニーが、圧巻のスタイルを披露した。ジェニーは6月10日、自身のSNSを更新し、「初めてのガバナーズ・ボールのステージは最高だった。ニューヨークのファンが送ってくれたエネルギーと温かい歓迎に感謝している」という感想とともに写真を投稿した。【写真】ジェニー、ブラトップ姿で完璧ボディ先立ってジェニーは6月7日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークで開催された大型音楽フェスティバル「The Governors Bal