中国工作員が出した求人海外の大手求人サイトには、中国の工作員が潜んでいるかもしれない。米国、英国、カナダ、豪州、ニュージーランドの5カ国による機密情報共有枠組み「ファイブ・アイズ」の情報機関は6月3日、「中国のスパイがオンラインの求人プラットフォームを積極的に利用し、機密情報にアクセスできる人材を勧誘している」と警告を発した。同通達によれば、中国国家安全部に所属する工作員がリンクトインやインディード