衆院選の歴史的大勝から120日余りが経過し、高市首相が窮地に追い込まれている。連日の疑惑追及で心身共にすり減る中、水面下では外交問題にまで発展しかねない事態が──孤独を深める宰相の胸中を追った。【写真】憧れのバンドメンバーと対面し、自身のサイン入りドラムスティックを贈る高市首相。他、大型バイクに乗る、ロングヘア時代の高市早苗氏なども「ディープ・パープルは私の憧れのバンドです。いまは夫とけんかしたら