東京都港区の明治記念館で行われた第73回産経児童出版文化賞の贈賞式に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。【写真】同じオレンジワンピースを着用された眞子さん。ほか、佳子さまの全身ショットや拝礼式に参列されたお姿も授賞式であいさつをされ、「私自身にとって本が大切な理由の一つは、本が読む人の考えを深め、自分とは異なるさまざまな状況や背景を持つ他者の視点を教えてくれるということです。読者一人一人の考えが