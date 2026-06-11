世界幸福度調査というものをご存じだろうか。国連の持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）が2012年より調査、発表しているもので、対象国で実施した世論調査をもとに、自分の幸福度が0から10の10段階で自己評価した主観の平均値を、GDPや健康など多くの部門で分析したものだ。2025年、147ヵ国を対象とした調査で日本は4つ順位を落とした55位。上位はフィンランドを筆頭に北欧が占めている。中谷美紀さんが現在暮らすオ