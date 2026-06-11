長嶋茂雄さんが亡くなって1年が経った。選手としてだけでなく、監督としての長嶋さんを振り返るうえで、松井秀喜氏との師弟関係は最も強い印象を残している事柄のひとつだろう。【写真】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」「話題性だけで4番を打たせては指揮官失格」1993年、長嶋氏は13年ぶりに巨人軍の監督に復帰した。のちに「10.8」や「ON対決」など多くの