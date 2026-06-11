ベトナム人に在留資格にない仕事をさせたとして、愛知県豊川市の農園の代表者らが逮捕されました。 【写真を見る】ベトナム国籍の男女３人に在留資格にない仕事を… ３人は大葉の梱包作業を行う 農園の代表者らを逮捕「内職のベトナム人は従業員ではない」容疑を否認 逮捕されたのは、豊川市で大葉の栽培などを行う「白井菜園」の代表者・白井力容疑者（72）ら男女4人です。 警察によりますと、4人はことし6月ごろまでに「白井