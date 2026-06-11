映画「ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記」（１０月２日公開、山戸結希監督）に出演した川口春奈と高杉真宙の自撮りショットが披露された。映画の公式インスタグラムが１１日までに更新され、「ママせかイントロダクション」と題してストーリーを紹介。「限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化。２０１８年、青森。当時２１歳の遠藤和さんに宣告されたのは『ステージＩＶの大腸がん』。夫・将一さんと共に、