書店員が「最も売りたい本」本屋大賞を2回受賞2020年の本屋大賞受賞作『流浪の月』や、2023年の同賞受賞作『汝、星のごとく』、そしてその続編『星を編む』など、現代社会の片隅で生きづらさを抱える人々の営みと愛の形を、圧倒的なリアリティと切実さで描き続けてきた凪良ゆうさん。『汝、星のごとく』は2026年10月9日に横浜流星さんと広瀬すずさんのW主演で映画も公開される。彼女の最新作のタイトルは『多類婚姻譚』。「男女の