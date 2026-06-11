沖縄の大物ヤクザが、火事で亡くなるという異例の事態が発生した。"沖縄のドン"の身に何が起きたのか。そして、告別式で起きた"場外乱闘"とは？フリーライター・鈴木智彦氏がレポートする。【前後編の前編】【写真】空港に到着した極東会の宮田克彦理事長。ほか、稲川会の貞方留義理事長や熊谷正敏渉外委員長なども事件ではないのか？4月19日午前4時過ぎ、沖縄市諸見里の4階建てマンション最上階で火事が発生した。消防車や