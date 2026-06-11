スマートフォンや半導体など、さまざまな産業分野で需要が高まっている「レアメタル」。近年、コバルトやニッケル、マンガンなどのレアメタルが、日本近海の海底に蓄積していることがわかってきました。じつは、日本は「排他的経済水域（EEZ）」内に、海底鉱物資源として広く認知されている4種類の海底鉱物資源がそろっている、世界唯一の国です。なぜ、日本には4種類の海底鉱物資源がそろっているのでしょうか。そもそも海底鉱物