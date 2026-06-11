追悼・ロケットの神様「五代富文さん」（3）日本の「大型ロケットの父」と言われる五代富文さんは、1975年（昭和50）のN-Iを皮切りに、N-II、H-Iロケットを手掛け、国産技術100%のH-IIロケットを実現。五代さんの采配で開発したH-IIAロケットは2001年（平成13）の初号機から2025年（令和7）まで50号機が運用され、打ち上げ成功率は世界トップの98％を誇った。だが五代さんは奢ることなく、いつも淡々と「ロケットは失敗するものな