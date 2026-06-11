俳優の広瀬アリス（31）が11日までに、自身のXを更新。デコルテあらわなショットに反響が寄せられている。【写真】「興奮が伝わってくるブレ具合」デコルテあらわなショットを披露した広瀬アリス広瀬は「LAでもナイス肩幅〜」と投稿。写真ではブレ気味な自撮りでデコルテがあらわなショットを公開した。この投稿には「鎖骨ラインも綺麗すぎ」「興奮が伝わってくるブレ具合」などの反響が寄せられている。