市街地でクマの目撃が相次ぎ、９日に１頭が捕獲された宇都宮市で、市は「複数頭いる」との目撃情報があることから、１０日も巡回を実施し、警戒を続けた。市教育委員会は、８〜１０日に全市立小中学校９４校を臨時休校としたが、捕獲以降、有力な目撃情報が確認されていないため、１１日に再開することを決めた。市は、９日に目撃情報があった住宅地などで１０日午前と午後の２回、職員による巡回を実施したが、クマは確認され