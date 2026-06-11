シンガー・ソングライターのスガシカオが９日、自身のインスタグラムを更新。２年前に急逝したマネージャーを悼んだ。「今日は２年前に急逝した現場マネ恒ちゃんの命日です。」と始めたスガ。「スタッフで集まって追悼会のあと、恒ちゃんに捧げたこの曲を聴きながら歩いて帰ってきました。」と続け、「いつも一緒で、たくさんお世話になりました。みんな元気で、頑張ってます。」とつづった。スガは自身の楽曲「６月９日」