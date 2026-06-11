仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第22回「播磨大誤算」が7日に放送された。秀吉（池松壮亮）の記憶喪失という異色の展開の一方で、視聴者の大きな注目を集めたのは、織田信長（小栗旬）と荒木村重（トータス松本）の緊迫した対峙だった。【写真】恐怖演出…ネットがどよめいたシーン同作は、豊臣秀長こと小一郎（仲野太賀）を主人公に、兄・秀吉とともに天下統一へと突き進む豊臣兄弟の軌跡