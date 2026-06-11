「盲ろう児って、どうやってお話するの？」【動画】盲ろう児のいのりちゃんが日常の気持ちを伝えるサイン遺伝子疾患により、生まれつき目が見えず、耳が聞こえない盲ろう児のいのりちゃん、4歳。いのりちゃんのママがInstagramに投稿した、サインを使った日常のコミュニケーションの様子を伝える動画に、「見ていて愛おしいです」「愛のある会話」と反響が寄せられています。レーベル先天黒内障という進行性の視力障害と、先天