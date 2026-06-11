一部改良型アルファードの最安グレードは2つ！トヨタは2026年6月3日、「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たにZグレード（PHEV）とGグレード（HEV）を追加したほか、乗り心地や内外装の質感向上など、商品力の強化が図られています。では、進化を遂げたアルファードのなかで、最も手頃な価格で購入できるモデルはどのような仕様なのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”2種