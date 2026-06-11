優れた足つき性を誇るスポーツモデルカワサキの米国法人は2026年6月、フルカウルモデル「Ninja 300 ABS」の2026年モデルを発表しました。このモデルは、扱いやすい排気量296ccの並列2気筒エンジンを、象徴的なNinjaスタイルをまとったボディに搭載しており、スポーツバイクの世界への入り口として最適なモデルです。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「Ninja 300」です！ 画像で見る（20枚）Ninja 300のスタイリングは