保育所や幼稚園等における虐待事案が全国で相次ぎ、国が対応を強化するなか、これまで保育現場で当たり前に行なわれてきた保育実践についても「不適切保育ではないか」と疑問視する声があがっている。その一つが、子どもを壁際に並ばせて待機させる際に使われる「壁ぺったん」という言葉かけだ。 【画像】一目でわかる不適切保育「三つのタイプ」 しかし、こうした見方に現場からは困惑の声も聞かれる。この言葉かけをど