＜宮里藍 サントリーレディス事前情報◇10日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞JGA（日本ゴルフ協会）のナショナルチームのメンバーにも選ばれている17歳の岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）が、大会アンバサダーの宮里藍に金言を授かった。恒例の宮里とアマチュアの座談会。昨年11月の下部のステップ・アップ・ツアー「明治安田レディスオープン」で同ツアー史上8人目のアマチュア優勝も達成した高校生は、元世界