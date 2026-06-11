今回のバイラルアーティストは、18歳のアーティスト・楽音（ささね）さん。自身初となるオリジナル曲『mosi mosi?』が、TikTokで15億再生を記録するなど、SNSを中心に話題となっています。今回が初めてのインタビュー取材だという楽音さんに、アーティスト活動を始めたワケをはじめ、『mosi mosi?』の楽曲の広がりについて心境などを伺いました。『バイラル』とは“感染的に”という意味があり“口コミで広がっていく様子”を表し