フリーアナウンサーの有働由美子が７日、自身のインスタグラムを更新。ＡＩ生成した自身の“激変”画像を公開した。出演番組を告知した有働は、「ＡＩだそうです。恐ろしい。。。ハイジに怒られるって。。。」と投稿。アニメ「アルプスの少女ハイジ」そっくりの赤い民族衣装姿で、ブランコをこぐ１枚をアップした。この投稿には「可愛いけど、それより面白い」「ついにやったかと思いましたよ」「違和感ないです」「サトテル