記者会見でW杯への抱負を語るオランダのファンダイク。右はクーマン監督＝10日、カンザスシティー（共同）【カンザスシティー共同】1次リーグF組初戦で日本と対戦するオランダが10日、米カンザスシティーで記者会見し、主将のDFファンダイクは「まず日本戦に全力を注ぐ。規律があり、高い質を備えた相手でタフな試合になる」と語った。日本の印象を聞かれたクーマン監督は「彼らはチームとして本当に強い」と警戒。一方で「日