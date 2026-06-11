シンガー・ソングライターの星野源が６日、自身のインスタグラムを更新。イメージ一新の最新ヘアカラーを公開した。「Ｙｏｕｎｇｊｉ！」とつづり、韓国出身でアーティストのイ・ヨンジとのツーショットを披露した星野。シルバー系のピンクヘアをセンターで分けた、自撮りもアップした。この投稿にファンからは「めっちゃめっちゃ髪色似合ってます」「アッシュピンク、ステキです〜」「メロいです」「全オタクが歓喜していま