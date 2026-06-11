フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。アイスダンスでペアを組む西山真瑚選手（24）との2ショットを披露した。「りかしん明治神宮へ」紀平選手は「りかしん明治神宮へ」と報告し、西山真瑚選手との明治神宮での2ショットなどを投稿した。紀平選手は「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきまし