ゴルフコースに仕掛けられた数々の罠。 池やバンカーを前にすると、プレッシャーから普段通りのスイングができなくなることはありませんか？ 実は、コース上の障害物は「避ける」だけでなく、「どう向き合うか」が重要です。 今回は、人気ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第12話「障害物競争」のエピソードから、ゴルファーなら誰もが直面する障害物との闘い方と、スコアメイクに直結する