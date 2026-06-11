「クラブは上げて、下ろすだけ」でOK！ では、どこを動かさずにスウィングすればよいのか?それは、「左胸鎖関節」。Sスウィングでは、ここを「グリちゃん」と呼んでいますが、この左のグリちゃんが円運動の支点、コンパスで円を描くときの針の位置になります。左胸鎖関節を