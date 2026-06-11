視力は目だけでなく「脳」の働きが重要 「視力を良くするために、なぜ足を揉むの？」と不思議に思う方も多いかもしれません。 しかし、視力と脳、そして足には密接な関係があると、本書の著者である平賀博士は語ります。 その根拠となるのが、カナダの脳神経外科医ペンフィールドが提唱した「脳地図」です。 この脳地図によれば、人間の大脳皮質において「足」からの感覚を受け取る領域は非常に大きな割合を占めてお