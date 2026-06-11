子どもの疲れの正体は「体の疲れ」ではなかった そもそも、疲れは体にたまるものではないの？ 子どもが疲れている様子を見ると、「体を動かしすぎたのだろう」と考えるかと思います。外で元気よく遊んで いたり、クラブ活動や習い事で忙しい日々を送っていたりする子どもの姿を思い浮かべると、疲れの原因は体にあるように感じられるのも当然です。 確かに、体の疲れはわかりやすいものです。たくさん動いた日は眠くなり