福岡県八女市の川で6月、15歳の男子高校生が溺れ死亡しました。川での事故は急な深みにはまり、溺れるケースが多いとして、専門家が注意を呼びかけています。 ■平山翼記者「現場となった星野川です。手前は川底の石が確認できるほどの深さですが、奥に目を向けると川底は見えず、深さが増していることが分かります。」事故が起きたのは、6月7日午後5時ごろです。福岡県八女市上陽町上横山付近の星野川で、久留米市の15