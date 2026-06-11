トランプ米大統領がイランに関する会合開催、大規模攻撃を検討 トランプ米大統領がイランに対する新たな攻撃について会合を開催した。政府関係者の話としてアクシオスが報じている。 大規模だが短期間で終わる攻撃を検討中だという。