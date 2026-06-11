Jリーグ大好きR-1王者・お見送り芸人しんいちが、全国各地でサッカーを熱く応援している人や町・企業を訪ねて旅をする『サッカー応援するよ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』。今回は、『ぺこぱのまるスポ』とコラボし、ぺこぱとともにJリーグ特別大会でクラブ5つ目のタイトルを狙うヴィッセル神戸を全力応援！エース大迫勇也選手の“半端ない”プレー