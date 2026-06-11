グラビアアイドルで声優としても活動する空見みあが、『週刊SPA!』6月16日号（発売中）の人気企画「このあと、どうする？」に登場した。【別カット】涼し気ノースリワンピがかわいい 横顔も美しい和田海佑も登場同企画は、小説家・外山薫氏がシナリオを手掛ける妄想デートグラビア。今回は『ミスSPA!2025』グランプリに輝いた空見が、会社の後輩との距離が少しずつ縮まっていく物語を体現した。誌面では、面倒を見ることにな