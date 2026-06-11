ベッドの中で気持ち良さそうにお昼寝をしている1歳の男の子。その横を両側からガードするハスキー犬のおじクマくんとたぬきちくん。お母さんに対しても、「入ってくるな」という圧をかける2匹の様子を収めた動画が230.1万回再生を超える反響を呼び、「守られ感がすごいですね」「完璧なフォーメーション」「めっちゃ頼りになる兄様達や」などと、コメントが寄せられた。息子さんとワンちゃんたちの普段の様子などについて、お母