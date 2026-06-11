「私は知ってますよ」の言葉に「すごいうれしいです」と感激俳優の野呂佳代が、10日放送のTBS系バラエティー『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜』（後8：54）に出演。かつて憧れの俳優と同じ事務所に所属していたという過去を告白し、「仕事1個もなかったのでキャリアからなくしました」と明かした。【写真】「思春期の目してて、面白いけどめっちゃ可愛い」野呂佳代の少女時代のレアショット番組は岡田准一と秋山