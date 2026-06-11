本日6月11日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、「2026クマどうなる？ 2時間SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！宇都宮の中心部にクマが出没し、民家敷地内で捕獲されるニュースが報道されるなど、近年、山だけでなく市街地にも出没し、その被害も深刻化しているクマ。特に今年は全国的に出没頻度が増え、2024年1月〜4月の出没件数1158件に対し、今年は2822件と2倍以上。一体なぜ今年は早い時期から