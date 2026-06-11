かっぱ寿司は、2026年6月11日から「かっぱの夏のおすすめ」メニュー全12品を期間限定で販売します（一部改装中の店舗を除く）。ちょこっと楽しめる小鉢も充実かっぱ寿司から、この夏を存分に楽しめる"夏の新定番"メニューが登場。夏の旬の白身「キス天にぎり」、だしの旨みが染みた「なす揚げびたし」など、さっぱりとした旬のネタをはじめ、食べごたえ十分の「季節の天ぷら盛り合わせ〜天つゆ付き〜」、ひんやりと涼やかな「ちょ