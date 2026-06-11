Jリーグ（日本プロサッカーリーグ）が6月7日、Xを更新。サッカー日本代表の応援動画を投稿した。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 「街の誇りを、世界へ」と投稿されたのは、主婦やサラリーマンが谷口彰悟（34）や久保建英（25）ら日本代表選手のプレ&