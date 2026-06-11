イラスト：飯田ともき 6月1日（月）から6月8日（月）まで実施したアンケート、「スマホはiPhone？ Android？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart_0",{ "header": { "title": { "text": "スマホはiPhone？ Android？", "fontSize": 18, "font": "open sans" },