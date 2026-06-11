【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月11日放送の日本テレビ『ぐるぐるナインティナイン』は、「NEWS vs M!LKアイドル対決」。現在、ゴチメンバーである増田率いるNEWSと、佐野率いるM!LKが「ぐるナイ」史上初の場外戦。 NEWSとM!LKのメンバーが全員集合し、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑む。立合人は中岡創一（ロッチ）が務める。 ■ゴチメンバーの増田貴久と佐野勇斗の「アドリブ演技対