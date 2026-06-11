台湾メディアの中時新聞網は9日、「中国による日本向け航空路線の運航権制限がもたらすバタフライ効果（エフェクト）」と題する論評記事を掲載した。著者は元台湾空軍中将・副司令の張延廷氏。張氏は、中国で今年7月1日から「改正 民用航空法」が施行され、これによりすべての外国籍の航空機に対して一律に、飛行申請、審査、航空路の調整などの管理措置が適用されることになると説明。「こうした措置は米国やロシアではすでに長年