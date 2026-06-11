インターネットの動画配信が当たり前になった今、急速に姿を消しつつあるのが街のレンタルショップです。かつてDVDやCDレンタルを中心に展開してきたTSUTAYAが置かれた状況も例外ではありません。 【写真を見る】あのTSUTAYAの新戦略 脱レンタル！ネット時代に挑む“新たな体験と交流の場“ 迫られるビジネスモデルの転換。TSUTAYAの変革の現場を追いました。 サブスク時代に消えゆく“街のレンタル店” 5月6日、熊本