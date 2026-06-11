サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで練習を再開し、メキシコ・モンテレイでの事前合宿で別メニューが続いていたMF遠藤航（リバプール）が部分合流した。冒頭15分間が報道陣に公開され、スパイクを履いた遠藤は全体練習に参加。ボール回しなどをこなしたが、非公開となった練習途中で別メニューとなった模様だ。報道陣の取材には応