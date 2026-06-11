俳優の真木よう子（43）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。前髪のカットに失敗したことを写真付きで明かした。【写真】どういう感情…？微妙な笑みを浮かべた真木よう子真木は今回、近距離の自撮りショットとともに「毎回前髪を切りすぎる」と一言だけ投稿。写真では“オン眉”状態となった前髪と、微妙な笑みを浮かべた自身を公開した。この投稿には「めっちゃいい感じですやん！」「それはそれであり！」との反響