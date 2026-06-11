アメリカ軍がイランに対して2日連続で攻撃を行いました。アメリカ中央軍は10日、「X」への投稿で、日本時間の午前6時15分からイラン国内の複数の目標に対して新たな攻撃を開始したと明らかにしました。具体的な場所や攻撃目標については触れていません。中央軍は攻撃について、トランプ大統領の指示による「自衛のため」のものだとしたうえで、「イランによる不当で継続的な攻撃に対する措置だ」と主張しました。アメリカ軍がイラ