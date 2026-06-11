10日のニューヨーク株式市場はイラン情勢の悪化などを受け、株価は900ドルあまり急落し、節目の5万ドルを割り込んで取引を終えました。ニューヨーク株式市場では10日、トランプ大統領が前日に続き、イランを攻撃すると表明したことなどから、中東情勢の先行きへの懸念が高まり、売り注文が広がりました。原油価格が前の日に比べ一時、4%上昇し、1バレル=91ドル台をつけたことも、売り注文に拍車をかけたほか、ハイテク株も売られま