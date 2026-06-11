千葉県印西市の駅前データセンター（ＤＣ）建設計画を巡り、建設地に隣接するマンションに５月下旬、「今売らないと価値がなくなる恐れがある」などの過激な文言で売却を勧める不動産業者のチラシが配布されたことがわかった。マンション管理組合は８日、住民の不安をあおる悪質な内容だとして、東京都内の不動産業者に抗議文書を送った。市議会からも「人権侵害だ」との指摘が出ている。（木村透）ＤＣの建築確認処分の取り消